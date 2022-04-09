У Германии кончились запасы оружия для поставок Украине – министр обороны ФРГ

Германия отдала все оружие из запасов страны / Фото: Коллаж: Сегодня

На складах Вооруженных сил Германии, закончилось оружие, которое страна могла отдать Украине для войны против РФ. Однако промышленность Германии продолжит снабжать ВСУ.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью Аugsburger Аllgemeine.

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У Ламбрехт спросили, прислушается ли Германия к призыву генсека НАТО Йенса Столтенберга больше помогать Украине оружием. В ответ чиновник призналась, что ФРГ истощила запасы оружия.

"Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Однако я должна быть честной и сказать, что мы достигли предела в поставках из запасов Бундесвера. Ибо войска (Германии, – Ред.) должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и альянса (НАТО, – Ред.)", – сказала она.

Ламбрехт добавила, что Германия все равно будет помогать Украине. Сейчас они решают, какие поставки может обеспечивать промышленность страны напрямую. Вероятно, речь идет об оружии, но этого министр обороны не уточнила.

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Отношения Украины и Германии