У Германии кончились запасы оружия для поставок Украине – министр обороны ФРГ

Германия отдала все оружие из запасов страны / Фото: Коллаж: Сегодня
На складах Вооруженных сил Германии, закончилось оружие, которое страна могла отдать Украине для войны против РФ. Однако промышленность Германии продолжит снабжать ВСУ.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью Аugsburger Аllgemeine.
У Ламбрехт спросили, прислушается ли Германия к призыву генсека НАТО Йенса Столтенберга больше помогать Украине оружием. В ответ чиновник призналась, что ФРГ истощила запасы оружия.
"Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Однако я должна быть честной и сказать, что мы достигли предела в поставках из запасов Бундесвера. Ибо войска (Германии, – Ред.) должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и альянса (НАТО, – Ред.)", – сказала она.
Ламбрехт добавила, что Германия все равно будет помогать Украине. Сейчас они решают, какие поставки может обеспечивать промышленность страны напрямую. Вероятно, речь идет об оружии, но этого министр обороны не уточнила.
Отношения Украины и Германии
- Германия готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Reuters.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ поддерживает усиление военной помощи украинскому правительству. По ее словам, Германии пришлось сменить курс на 180 градусов, потому что Украина нуждалась в военной поддержке.
- 3 апреля посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер годами плел паутину контактов с Россией и не собирается менять свою политику после того, как РФ вторглась в нашу страну.
- 5 апреля российский оппозиционный общественный деятель Альфред Кох заявил, что после зверств оккупантов в Буче, министра обороны Германии Кристину Ламбрехт могут отправить в отставку из-за торможения поставок вооружения Украине.