У нас есть лучшая идея: Подоляк жестко ответил The Economist на идею договориться с РФ по портам

Подоляк высказался о блокаде портов / Фото: Коллаж: Сегодня

Миру грозит голод из-за войны в Украине. Чтобы предотвратить это, Украине нужно предоставить вооружение для того, чтобы деблокировать пути поставок. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Россией и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море", — пишет он.

Подоляк исключает идею искать договоренностей с Россией.

"Торговаться со страной, которая взяла в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", — заявил он.

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