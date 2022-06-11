У оккупантов захлебывается наступление на Северодонецк, Попасную и Николаевку – Генштаб ВСУ

Отбиты десятки атак противника / Коллаж "Сегодня"

На 108 сутки героического противостояния Украинской нации подлому российскому военному вторжению отбиты атаки на Северодонецк, Вернополье, Попасную, Николаевку и ряд других населенных пунктов. Противнику приходится заниматься усилением группировки вводом в операцию подразделений резерва.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба ВСУ.

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Донбасс

На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки. Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы наших позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудары близ Покровского.

В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.

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В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и выявления системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки. В результате противник с потерями отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

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Враг наступает в районе Ныркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось – оккупанты вынуждены были отойти после меткого попадания наших воинов.

Другие направления

На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянки, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы.

Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снегиревки и Тополиного. На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не отмечено.

Потери