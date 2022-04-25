У Путина появились военные планы на Эстонию – посол

Путин имеет планы на Эстонию/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия угрожает странам Балтии, а оборона Таллинна начинается на Донбассе.

Об этом заявил посол Эстонской Республики в Украине Каимо Кууск телеведущему Олегу Панюте в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

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Посол Эстонии заявил, что небольшая европейская страна никогда не перестанет помогать Украине благодаря общим ценностям, за которые последняя дерется. Кроме того, эстонцы отдают себе отчет, сейчас украинцы защищают их на Донбассе.

"Мы никогда не перестанем помогать вам, мы не оставим других партнеров, которые подвергаются агрессии. Мы знаем, защита Эстонии начинается на Донбассе", — сказал он.

Он добавил, что Эстония готова делиться и едой, и оружием с друзьями, фактически защищающими эстонцев.

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По его мнению, определяющими для позиции эстонских властей в этом вопросе стали два фактора. Первый, украинцы отстаивают демократию, а второй Россия грозит странам Балтии.

"У России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и эстонский "Джавелин", который ударяет по российскому танку, и делает угрозу против нас меньшей", — признался посол.

Более того, дипломат убежден, что Украина готова к вступлению ЕС.

Эстония первой в мире признала войну России геноцидом против Украины

В Эстонии официально признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение принял парламент. "За" проголосовали 86 депутатов.

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В парламенте Эстонии (Рийгикогу) заявили, что в войне России против Украины обнаружились систематические и массовые военные преступления, совершенные ВС РФ против украинцев. Такие преступления направлены политическим и военным руководством РФ и органами пропаганды.

В заявлении парламента сказано, что Российская Федерация совершила массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины.

"Это убийства, похищения, депортации, заключение, осквернение трупов", – подчеркнули в парламенте.

Так, парламент Эстонии признал действия РФ геноцидом против украинского народа. Также Рийгикогу призвал другие страны поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а также создать международный суд в сотрудничестве с государствами.

Кроме того, эстонский парламент призвал страны усилить санкции против России, в том числе прекратить торговлю энергоносителями, а также увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

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