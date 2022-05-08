У силовиков Путина начался раскол. Грозев рассказал, кого винят в провале на территории Украины

ФСБ обвинили в провале войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно Христо Грозев, журналист-расследователь, в интервью Дмитрию Гордону рассказал о том, что сейчас в России существует конфликт между спецслужбами, армией и правящей верхушкой. Ответ Кремля на эти заявления не заставил себя ждать.

Об этом Христо Грозев сообщил в интервью телеведущей Наташе Влащенко на YouТube-канале "Украина 24".

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"Здесь была беспрецедентная реакция Кремля после моего интервью Гордону, в котором я сказал реально, что конкретные люди из верхушки вообще не знали, что готовится война. И Песков вчера принялся отвечать на этот вызов и, кстати, подтвердил. Сначала он сказал, что Bellingcat нельзя верить всегда, а потом сказал, что да, нельзя было всем говорить об этом, что начинается война, потому что это такая щепетильная тема".

Грозев конкретно сказал, что именно Лавров не знал о начале войны и на это заявление никто в России не возразил. Это признак того, как считает журналист, что реально происходит в РФ. Есть разногласия даже внутри силовиков:

"Довольно много говорилось и писалось о том, что пятая служба ФСБ – это та, которая занималась Украиной на протяжении восьми лет (в течение восьми лет у них был огромный бюджет, чтобы этим заниматься), – она подвела Путина своей некачественной разведкой и некачественным развитием своей агентуры внутри Украины. Это факт. Но остальные, которые сейчас используют пятую службу как козла отпущения, они тоже не монолитный фронт".

Среди этих людей, объясняет Грозев, есть силовики, которые в частных разговорах совершенно противятся войне, говорят, что это абсурд и ни по какому сценарию она не выгодна России. А другая часть военных считает, что пятая служба практически развалила эту войну и что нужно было по-другому к ней готовиться.

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Надо, мол, было готовиться к полномасштабной войне против НАТО, а не только против Украины, и пятая служба подвела Путина. Говорят, что украинская армия не может рассчитывать на поддержку НАТО и она очень слаба.

"То есть полный разнобой. Есть партия "ястребов", есть партия тех, которые хотят поскорее закончить это. И чем больше такого разнобоя, тем лучше для Украины. Потому что создается вакуум власти, позволяющий Украине каждый день наращивать свою обороноспособность".

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