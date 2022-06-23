У ВСУ, кроме Крымского моста, может появиться вторая цель – Жданов

Олег Жданов рассказал, что украинские воины могут ударить по бухте в Севастополе. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота России. Он расположен в бухте оккупированного Севастополя.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на YouTube-канале.

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По его словам, Генштаб будет рассматривать целесообразность удара по бухте и Крымскому мосту.

"Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов "Гарпун", и я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение – в Севастополе, либо на рейде, либо на бухте может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет "Калибр" на борт и подводных лодок. Кстати, в надводном положении они загружаются ракетами у открытых пирсов. Не заходят в грот. Потом эти ракеты убивают наших граждан", – заявил военный эксперт.

Жданов считает, что при возможности будет рассмотрен вопрос и, может быть, ВСУ нанесут удар.

"Пусть хотя бы уйдут на загрузку этих ракет в Новороссийск. Туда мы, к сожалению, не достаем, хотя, может быть, пока", – добавил он.

Точный удар по "Москве" лишил весь Черноморский флот России защиты ПВО

Уничтожение флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва" оказалось не просто частичной сатисфакцией за вторжение на территорию Украины, но и крупной военной победой, способной существенно ослабить противника. Об этом написала британская газета The Telegraph.

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По словам военного аналитика, корабль нес 16 крылатых ракет, и вывод его из боевого состава значительно снизит огневую мощь России в Черном море. Также без крейсера "Москва" черноморский флот России станет весьма уязвимым для ракет и беспилотников противника, поскольку он был единственным российским кораблем, оснащенным системами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф.

Издание пишет, что потеря "Москвы" не полностью изменила доминирование российского флота в Черном море. У России все еще гораздо больше и лучше вооруженных кораблей на театре военных действий, чем у Украины, которая потеряла почти весь свой флот в Крыму в 2014 году. Но Украина сейчас развеяла миф о непобедимости России на море так же уверенно, как и украинская армия на суше.

"Теперь ясно, что российские корабли не могут действовать безнаказанно; что Украина обладает более мощной береговой обороной, чем многие думали; и что высадка морского десанта теперь может быть совершенно невозможной", – резюмирует The Telegraph.

Ранее мы рассказывали, что в аннексированном Россией Севастополе на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота РФ стоят на ремонте три крупных десантных корабля проекта 775. Один из них – "Азов", названия двух других неизвестны.

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Кроме того, Керченский мост является целью номер один для украинских военных. Это "основная кишка" подтягивания резервов РФ. Поэтому как только обрежется "эта кишка", у России начнется паника.