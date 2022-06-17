Залужный показал, как воюют в терробороне: от желающих пополнить ряды нет отбоя (видео)

Валерий Залужный (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как воюет 127 бригада ТРО.
Как заявил командир 127-й бригады ТРО Роман Грищенко, защищающий Украину в Харьковской области, украинцы легко идут на войну и очень быстро учатся, поскольку понимают, что и кого они защищают.
"Многие украинцы еще не одели военную форму, только потому, что им места не хватает, а так они готовы, я точно знаю. У меня такая очередь стоит на призыв! Все всех знают, все за всех переживают и все поддерживают. Каждый хочет внести свой вклад для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих непонятных для всего мира отношениях России и Украины", – сказал он.
Грищенко также рассказал, что первое, что он сделал, когда Россия напала 24 февраля, – сразу пошел призываться на военную службу.
Сейчас в его бригаде служат люди разных профессий – от музыканта до айтишника или бизнесмена – на войне для всех есть работа. Большинство из них – это харьковчане или жители Слобожанщины.
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