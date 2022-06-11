Удар оккупантов? Донецкая область осталась без света

Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил об отсутствии питания. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вся Донецкая область осталась без света – ремонтные бригады уже выехали на подстанцию, чтобы понять, что произошло.

Об этом сообщил в Facebook мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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"Отсутствует питание на ТП 330, легла одна линия, сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причины", – написал он.

Обстрелы оккупантов

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что энергетики отремонтировали сети и вернули свет в 13 населенных пунктах Донбасса в зоне боевых действий, пострадавших из-за вражеских обстрелов 9 июня.

Как отмечалось, благодаря усилиям ВСУ, энергетики смогли оперативно, меньше чем за сутки, отремонтировать линии электроснабжения и вернули свет в 11 населенных пунктов на Торецком и Марьинском направлениях.

По состоянию на 10 июня без света из-за боевых действий оставались 325 населенных пунктов Донецкой области.