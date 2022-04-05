Удар РФ по цистерне с азотом в Рубежном и месть Украины за зверства в Буче: ситуация в Украине 5 апреля

Украинские военные противостоят оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 5 марта президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским журналистам о ситуации в стране. Тем временем оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру наших городов и обстреляли химический объект. В Кремле понимают, что их требования мы выполнять не собираемся.

Сайт "Сегодня" собрал главные утренние события 5 апреля.

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Будет ли Украина мстить за "Бучанскую резню"

Украина вместе с западными партнерами будет разрабатывать механизмы наказания российских военных, причастных к военным преступлениям, в частности, к "Бучанской резне", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос, готова ли Украина последовать примеру Израиля, который десятки лет охотился на военных преступников в разных странах, он ответил:

"Мы точно будем этим заниматься. Соответствующие будут составляться списки. То есть есть порядок, потому что мы в цивилизованном мире с вами живем. Есть порядок, который будет следовать с точки зрения действующего законодательства и международного права".

Оккупанты разбомбили цистерну с азотной кислотой

Российские военные обстреляли Рубежное, один из снарядов попал в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывают не выходить из укрытий, закрыть все двери и окна, а также приготовить защитные маски. Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые. Ее пары раздражают дыхательные пути

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"При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", – напомнил Гайдай.

В Кремле поняли, что Украина не будет выполнять ультиматумы

Президент во время интервью украинским журналистам заявил, что россияне в начале переговорного процесса составили список пунктов, которые Украина должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.

"Из всех этих пунктов мы поняли, и они поняли, что никто выполнять ультиматумы не будет. Есть вопросы, которые обсуждались с ними на встречах. Самый главный вопрос – гарантии безопасности", – отметил Зеленский.

Пытки в Буче и Ирпене были приказом командиров РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что убийства мирных жителей Киевской области проходили в три этапа.

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Первый этап – уличные бои, когда российские военные зашли в населенные пункты и стреляли по якобы наводчикам и людям, которые подходили к окнам квартир, опасаясь, что они могли быть гранатометчиками. Второй этап – это системный террор и массовые убийства населения во время удержания захваченных территорий.

"Потом был третий этап, когда они понимали, что отходят, им дали команду "Фас" вообще без ограничений. Такие зверства возможны в двух ситуациях: либо потеря управления, либо сознательный приказ. Потери управления не было, так как они отходили организованно, значит, был сознательный приказ", – резюмировал Арестович.

Гуманитарные коридоры 5 апреля

Украинцы во вторник, 5 апреля, смогут эвакуироваться из семи населенных пунктов, которые регулярно обстреливают или оккупировали российские военные.