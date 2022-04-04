"Удары наносятся хаотично, логики нет". Ким назвал число пострадавших в Николаевской области

Виталий Ким назвал число пострадавших в Николаевской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области за время боевых действий пострадали 620 граждан, погиб 161 человек, в том числе 6 детей. Удары по Николаеву наносятся без какой-либо логики.

Об этом на брифинге в Медиа-центре Украина сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Он уточнил, что в результате ракетных обстрелов здания Николаевской ОГА погибли 36 человек, травмированы 34 человека. Разрушены и повреждены более 2 тысяч жилых домов и общественных сооружений.

"Вчера нанесен удар по двум больницам, детскому дому и лабораторному центру. Удары хаотичны, логики нет", – рассказал Ким.

Гуманитарная обстановка

Ситуация сложна только в городах на линии фронта. В основном работают аптеки и магазины. За время войны раздали уже более 680 тонн гумпомощи.

На 1 апреля из области эвакуировано 9 тысяч 840 человек. В пределах области в более безопасные районы эвакуировано около 2 тысяч человек, половина из них – дети.

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В Николаеве увеличилось количество обстрелов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей. Соответствующее видеообращение Ким опубликовал в своем Telegram-канале.

"У нас увеличилось количество обстрелов, каждый раз что-то стреляют, хотят нас испугать. Ничего не получится, многие сейчас возвращаются в город. Все в порядке, работаем. Позже будет еще лучше", – сказал Ким.

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