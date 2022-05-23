Кононенко, Гонтарева, Кузяра – кого пытался сдать Медведчук

Одним из участником схемы, по словам Медведчука, был действующий тогда глава СБУ Василий Грицак. Фото: коллаж "Сегодня"

Задержанный 12 апреля нардеп Виктор Медведчук дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко. Он рассказывал о его участии в закупках топлива у России и угля у так называемых "ЛНР" и "ДНР". Медведчук также сообщил о приближенных к экс-гаранту чиновников, якобы участвовавших в реализации преступной схемы. Назвал конкретные фамилии: Кононенко, Кузяра, Демчишин и другие. Сайт "Сегодня" решил напомнить, кто эти люди, как они связаны с Порошенко.

По словам Медведчука, Порошенко с помощью своих подчиненных организовал выгодную схему. Фото: ЕРА

Реклама

Владимир Демчишин

В 2008 году Владимир Демчишин работал дирeктoрoм oднoгo из oтдeлoв фирмы Investment Capital Ukraine (Инвecтициoнный кaпитaл Укрaины), гендиректором которой была будущая глава Нaциoнaльнoгo бaнкa Укрaины Вaлeрия Гoнтaрeвa.

По данным СМИ, этa кoмпaния зaнимaлacь прoдaжeй aктивoв Пeтрa Пoрoшeнкo, пocлe избрaния eгo прeзидeнтoм Укрaины. И, якобы, имeннo зa "кaчecтвeнную" рaбoту в кoмпaнии Дeмчишинa нaзнaчили cнaчaлa прeдceдaтeлeм Нaцкoмиccии пo вoпрocaм энeргeтики в cфeрe кoммунaльныx уcлуг, a пoтoм и миниcтрoм энeргeтики и угoльнoй прoмышлeннocти.

"До Демчишина эту должность занимал министр Продан, который не соглашался со схемой покупки угля на Донбассе. Более того, противостоял и отстаивал схему покупки южноафриканского угля, которая была системной в то время в Украине, и на взгляд экспертов, была более выгодной и более качественной в Украине. Министр Демчишин, который пришел на смену непослушного Продана, делал все необходимое, чтобы эта схема работала как часы", – рассказал Медведчук.

Владимир Демчишин делал все, чтобы схема работала как часы. Фото: zn.ua

Реклама

По его словам, именно Демчишин назначал на должности руководителей "Луганскугля" и шахты им. Киселева представителей неконтролируемых территорий, а также регистрировал эти шахты для того, чтобы эти звенья были удобны как для поставки, так и реализации угля.

Кcтaти, c приxoдoм Пoрoшeнкo к влacти, cвoй пocт пoлучил не только Демчищин, но и его бывшая руководитель Вaлeрия Гoнтaрeвa.

Вaлeрия Гoнтaрeвa

Валерия Гонтарева возглавила Нацбанк через 12 дней после инаугурации президента Порошенко. Она с начала 90-х годов вращалась в деловых кругах, близких к Порошенко.

Реклама

Гонтарева также сопровождала сделку по продаже банка "Мрія", принадлежавшего Порошенко. В 2006 году финучреждение было продано российскому банку "ВТБ".

Валерия Гонтарева с начала 90-х годов вращалась в деловых кругах, близких к Порошенко / Фото: пресс-центр НБУ

Кроме этого, Гонтарева курировала сделки корпорации Roshen, принадлежащей Порошенко по привлечению финансирования для развития бизнеса в России, а также занималась вопросами возвращения из бюджета НДС за экспорт товаров.

По данным Медведчука, глава Нацбанка Валерия Гонтарева, как участники "угольной схемы" должна была открыть счета на неконтролируемой территории в Донецке и Луганске. Этот подход был прозрачным, именно так все и анонсировалось. Но Медведчук считал, что Гонтарева должна была провалить безналичные расчеты. Именно в этом заключалась ее роль.

"Суть сводилась к тому, что по безналу производство оплаты выглядело бы более эффективным и прозрачным в плане возможности устранить любые коррупционные действия. Однако Гонтарева, которая взялась за выполнение этой задачи, почему-то через несколько дней отказалась, так как посчитала, что это является невозможным", – утверждает Медведчук.

Василий Грицак

Еще одним участником схемы, по словам Медведчука, был Василий Грицак. 7 июля 2014 года указом президента Петра Порошенко Грицак был назначен первым заместителем главы СБУ и руководителем антитеррористического центра при СБУ. 2 июля 2015 года Грицак стал главой Службы безопасности Украины.

В 2015 году Василий Грицак был назначен главой СБУ. Фото: antikor.com.ua

Любопытно, что за назначение Грицака главой СБУ отказывалась голосовать фракция "Самопомощь" из-за "коррупционных вопросов".

"Грицак – это человек, о связях которого с коррупцией ходят легенды во всех правоохранительных органах. Человек, который отвечал за работу СБУ в АТО, где, к сожалению, коррупция расцвела и продолжает расцветать", – заявил в 2015 году глава комитета Верховной Рады по борьбе с коррупцией Егор Соболев.

Вероятно поэтому Медведчук особенно тщательно описывает роль Грицака в схеме, связанной с покупкой угля в ОРДЛО. Роль эта, по его словам, была связана с передачей наличной гривны сепаратистам. Наличные – это всегда коррупция. Ну, почти всегда...

"После того, как Гонтарева отказалась открыть счета на территории Донецкой и Луганской областей для безналичных расчетов, было принято решение поставлять туда деньги как оплату за добываемый уголь через систему инкассации, то есть инкассировать деньги, перевозить их с контролируемой на неконтролируемую территорию, что осуществлялось СБУ и непосредственно Василием Грицаком, который в то время был первым заместителем председателя СБУ и руководителем АТО. Может быть, Гонтарева и сыграла на руку тому, чтобы через инкассирование денег было легче "рассчитываться", так как нал мог быть направлен на наполнение коррупционной составляющей", – добавил Медведчук.

Игорь Кононенко

По словам Медведчука, к схеме также причастен действующий в 2014 году нардеп Игорь Кононенко. В свое время это имя стало нарицательным для всех, кто обвинял окружение Порошенко в коррупции.

Игорь Кононенко – старый товарищ и многолетний партнер по бизнесу Петра Порошенко. Во время его каденции занимал должность заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте. Но часто его называли "серым кардиналом" президента, одним из влиятельнейших людей страны, куратором ликвидации крупнейших банков и поставок угля.

В 2018 году в Украине появилось новое госпредприятие – "Национальная угольная компания". Как считают некоторые СМИ, одним из главных лоббистов данного решения являлся Игорь Кононенко. Госпредприятие объединяло все 28 государственных шахт в одно юрлицо и создавало централизованную схему сбыта угля.

По данным журналистов, угольная отрасль страны ранее была открытой только для сына экс-президента Александра Януковича и его приближенных, но со сменой власти она осталась такой же непрозрачной и перешла под контроль зампреда фракции БПП Игоря Кононенко.

При Порошенко угольная отрасль Украины перешла под контроль Игоря Кононенко / Фото: Украинская правда

По словам Медведчука, при содействии Кононенко в схеме закупок угля в ОРДЛО был задействован также бизнесмен Сергей Кузяра.

Сергей Кузяра

Сергей Кузяра в 2011 году был одним из топ-менеджеров старшего сына Виктора Януковича Александра. Находясь на посту советника министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, работал на предприятиях Януковича-младшего "Донбасский расчетно-финансовый центр" и "МАКО-холдинг".

В 2012 году Кузяра стал владельцем компании "Продакс", которая за год выиграла государственных тендеров на сумму более 152 миллионов гривен. В 2019 году Кузяра входил в группу советников секретаря СНБО Александра Данилюка по энергетическим вопросам.

Также Кузяру называют автором коррупционной схемы – по созданию шахт-двойников. Она заключается в том, что на базе государственного предприятия создается одноименное ООО, которое работает на мощностях государственной шахты. При этом все операционные расходы ложатся на плечи государственной шахты, что делает ее убыточной. В 2003 году по такой схеме было создано ООО "Краснолиманская", которым владели Кузяра и Гуменюк. За несколько лет по такой схеме из государственной собственности были выведены почти все прибыльные государственные шахты.

Сергей Кузяра был "угольным менеджером" старшего сына Виктора Януковича Александра

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что Кузяра имел давние связи в угольной сфере, был лично знаком с главами "ДНР" и "ЛНР" и руководителями угольных предприятий на неподконтрольной территории.

"Он подыскивал угольные преприятия, организовывал "зеленый коридор" из Донецка и Луганска на подконтрольную Украине территорию их директорам для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и т.д. Также он согласовывал процесс загрузки угля, его отправки на другую территорию, контролировал оплату боевикам наличными за такие услуги", – сказала Венедиктова.

Фактически, Медведчук подтвердил слова Венедиктовой, отметив, что к незаконному бизнесу его привлек друг Порошенко Игорь Кононенко.

"Именно Кононенко предложил кандидатуру Кузяры для того, чтобы организовать схему, как закупки, так и транспортировки, так и поставки угля в Украину", – рассказал Медведчук.

Владимир Зиневич

Засветился в угольном деле и бывший глава компании "Укринтерэнерго" Владимир Зиневич. Однако он скорее оказался не соучастником преступления, а потерпевшим.

При Порошенко на него было заведено уголовное дело из-за контракта с английской компанией Steel Mont о покупке "негорящего" угля из Южной Африки. Как заявили тогда в Генпрокуратуре, из-за подписания контракта государству был нанесен ущерб в размере 846 млн гривен.

"Зиневич купил уголь плохого качества по завышенной цене, который не горел в украинских ТЭС", – отметили в ведомстве.

Владимир Зиневич скорее оказался не соучастником преступления, а потерпевшим / Фото: Украинская правда

По словам Медведчука, на Зиневича специально завели уголовное производство.

"С помощью президента Украины, генерального прокурора, министра внутренних дел давили на руководителя "Укринтерэнерго" Зиневича, дошло дело до ареста, проводили у него обыски – с одной целью. Необходимо было прекращение поставок южноафриканского угля. Это задача, которая стояла перед правоохранителями, это задача, которую выполняли по указанию президента Порошенко", – подытожил Медведчук.

Инфографика СБУ

У Порошенко все признания Медведчука уже опровергли

В партии "Европейская солидарность" призывают не доверять показаниям нардепа Виктора Медведчука против пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении, которое возглавляемая Порошенко политсила обнародовала на своем сайте.

"Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно про кого угодно. Это далеко не первые "сенсационные" показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты. "Платой" за эти "показания" был перевод в лучшие условия содержания и обещания обмена", – говорится в заявлении партии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Виктор Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Также мы информировали о том, как у Порошенко отреагировали на показания Медведчука.