Угроза ракетных обстрелов, подписание закона о ленд-лизе для Украины и другие события 9 мая

Важные события 9 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 9 мая, украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги. Это связано с повышенным риском обстрелов со стороны российских оккупантов. Также сегодня президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лиз для Украины, что позволит упростить процедуру передачи вооружения Украине. Кроме того, в этот день продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек нашей страны. В частности, эвакуироваться можно будет поездом.

Украинцев предупреждают о вероятности увеличения обстрелов со стороны РФ

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает 9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

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"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов", — говорится в сообщении.

Украинцев призывают особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила комендантского часа.

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден примет закон, разрешающий привлечь программу ленд-лиза для Украины 9 мая. Это позволит упростить процедуру передачи вооружения нашей стране.

"В этот день (понедельник, 9 мая – ред.) президент подпишет Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022", – сказала Псаки.

Законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят в прошлом месяце обеими палатами Конгресса США. Сенат единогласно поддержал документ 6 апреля, Палата представителей проголосовала 28 апреля.

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В Украине продолжится эвакуация населения с горячих точек

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. С 6 по 11 мая будет курсировать один маршрут.

Сегодня отправится поезд:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В "Укрзализныце" отметили, что время отправки может изменяться.

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Кроме того, в Одессе из-за комендантского часа на сутки временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения.

"Напомним, что в Одессе будет введен комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

В Херсоне запланирован митинг за Украину

В Херсоне 9 мая жители города собираются выйти на митинг за Украину. Организатор акции — общественная организация "Желтая лента".

Сегодня военные РФ планируют пройтись по улицам Херсона и похвастаться, что они "взяли город". "Желтая лента" призывает горожан показать российским военным, что это не так.

"Единственное, что они могут взять – это свои манатки и убираться с ними к себе на родину. 9 мая выйди за Херсон — это все твое. Испорти победу орков и празднуй победу Украины! Каждое твое сопротивление приближает ее!", — говорится в сообщении.

На митинг предлагают надеть сине-желтую одежду, взять государственную символику, и повсюду развешивать желтые ленты, чтобы "затопить улицы волной патриотических цветов".