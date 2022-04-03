Украина договорилась о гумкоридорах из Мариуполя и Луганской области: маршруты на 3 апреля

Ирина Верещук назвала маршруты, по которым будут эвакуировать людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Работа по эвакуации людей гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье продолжается. В настоящее время под Бердянском находятся 17 автобусов. Если автобусы не пропустят в город, то людям следует выйти к блокпосту на въезде в город. Там они будут их ждать. Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать собственным автотранспортом.

Об этом в своем утреннем обращении сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Мы продолжаем работу по эвакуации людей гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье. Сейчас под Бердянском находятся 17 автобусов. 10 для эвакуации мариупольцев и местных жителей из города Бердянск. Если автобусы не пропустят в город, просим людей выйти к блокпосту на въезде в город. Там они вас будут ждать", – рассказала Верещук.

7 автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать собственным автотранспортом.

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"На сегодняшний день мы также планируем эвакуацию людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее Луганской области. Чтобы начать, ждем прекращения огня со стороны оккупационных войск", – сказала Верещук.

Очередные военные преступления РФ

Верещук рассказала, что 2 апреля после освобождения территории Киевской области от оккупантов стало известно об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко. Она была убита в плену русскими военными.

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"Это военное преступление. Виновные обязательно будут наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом", – сказала Верещук.

В плену оккупантов до сих пор находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей

"Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданах, Международный комитет Красного креста и через эту международную организацию требуем от Российской Федерации предоставить информацию о месте нахождения пленных гражданских и состоянии их здоровья. Также мы ведем переговоры для освобождения всех гражданских в рамках обмена военнопленными" , – сказала Верещук.

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