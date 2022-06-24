Украина – это будущий равный партнер для стран ЕС: главные заявления властей за 24 июня

Украина стала будущим равным партнером для 27 стран ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 121-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступать на востоке, Россию хотят признать страной-спонсором терроризма, а Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 24 июня.

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Украина – это будущий равный партнер для 27 стран ЕС

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и заявил, что Украина стала будущим равным партнером для 27 стран ЕС.

"Украина официально получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. О движении в Европу и стратегическом значении этого курса мы слышали много заявлений от многих политиков на протяжении многих лет. Мы не политики, и у нас нет многих лет, поэтому мы перешли от заявлений к делам. От мечты к действиям. И 28 февраля Украина подала заявку на членство в ЕС", – отметил Зеленский.

Президент отметил, что многие восприняли это скептически, а шансы Украины считали призрачными.

"Но все мы объединились. Объединилась Украина. И мир увидел нашу уникальную черту: чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается. Вместо тысячи слов, тысячи лозунгов о движении в ЕС мы заполнили тысячи страниц опросника Европейской комиссии. То, на что другие страны тратят несколько лет, мы сделали за несколько недель. На саммите в Брюсселе лидеры 27 стран – членов ЕС приняли официальное решение: Украина получает статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Сегодня признано: Украина – не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для как минимум 27 стран ЕС", – сказал Зеленский.

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В Сенате США одобрили резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену включить Россию в список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Первый шаг уже сделан. Необходимо признать Россию страной-спонсором терроризма за все преступления, которые ею уже совершены в Украине. Такое признание позволит усилить механизм санкций против России", – написал Ермак.

Российские оккупанты должны перестать издеваться над людьми

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал главу МИД РФ Сергея Лаврова. Соответствующее заявление Подоляк сделал в своем Twitter.

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"Глава МИД России Лавров заявляет, что жители оккупированных территорий "не желают жить под контролем нацистских властей". Хорошо, что вы понимаете. Так, может, пусть российские нацистские оккупационные войска перестанут издеваться над людьми, уберутся и оставят их в покое?" – написал чиновник.

В Кабмине назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

В Кабмине назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС. По словам гендиректора Правительственного офиса координации евроатлантической интеграции Натальи Форсюк, Украина может рассчитывать на членство в ЕС не ранее 2029 года.

"Раньше – маловероятно. Из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать", – отметила она.

Форсюк добавила, что уже в начале следующего года могут начаться переговорные процедуры, которые будут касаться вступления Украины в ЕС.

Оккупанты продолжают наступление на востоке

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что российские захватчики не прекращают наступление на востоке Украины.

"На Славянском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 34 530 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 34 530 солдат и 1504 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 530 (+100) человек;

танков ‒ 1507 (+3) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 3637 (+5) единиц;

артиллерийских систем – 759 (+3) единиц;

РСЗО ‒ 241 (+1) единица;

средств ПВО – 99 единиц;

самолетов – 216 единиц;

вертолетов – 183 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2) единицы;

крылатых ракет – 137 единиц;

кораблей/катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2553 (+5) единицы;

специальная техника – 60 единиц.

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Вооруженные силы Украины на юге уничтожили свыше 40 российских оккупантов. Кроме этого, наши защитники "минусировали" технику захватчиков.

Также стало известно о том, что Россия сосредотачивает войска у северных границ Украины.