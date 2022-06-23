Украина — кандидат в Евросоюз. Реакция мировых лидеров

Лидеры поддерживают Украину/Фото: Fabian Sommer/Getty Images, Daniel Pier/Getty Images, Thierry Monasse/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Украина сделала огромный шаг по вступлению в Европейский Союз. В четверг, 23 июня, Европейская комиссия официально предоставила нашей стране статус кандидата в ЕС. Как отреагировал мир на это событие читайте в материале "Сегодня".

Канцлер Германии Олаф Шольц

Европейские лидеры уже отреагировали на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц сделал публикацию в Twitter.

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"27 раз да! Сердечные поздравления Украине и Молдове: Европейский Совет приветствует двух новых кандидатов на вступление в ЕС. За хорошее сотрудничество в европейской семье!", — написал Шольц.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сегодня "хороший день для Европы".

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"Сегодня хороший день для Европы. Поздравление президенту Зеленскому, президенту Санду и премьер-министру Грузии. Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров подтверждает это", — отметила президент Еврокомиссии.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что Будущее Украины и ЕС — вместе.

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"Согласовано! Европейская комиссия только что приняла решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня — исторический шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Зеленского и Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее — вместе!",- написал Мишель.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Польский премьер Матеуш Моравецкий тоже выразил свои поздравления Украине.

"Украина получила статус кандидата в ЕС. Это исторический день для Европы. Это величайший момент для единства Европы и защиты ее фундаментальных ценностей. Борьба за свободу Украины продолжается!", — написал Моравецкий в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз является сильным сигналом для России

"Статус кандидата — это очень сильный сигнал для России", — отметил Макрон.

Он также подчеркнул, что сегодня был сделан правильный политический жест со стороны сильной и единой Европы.

"Это будет долгий путь, он будет требовательным", — сказал французский лидер.

Он добавил, что у Украины, Молдовы и Грузии есть все для того, чтобы быстро продвинуться в процессах европейской интеграции.

Президент Литвы Гитанас Науседа

Литовский президент Гитанас Науседа в Twitter написал, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – это большая победа.

"Большая победа для Украины и для Европейского Союза! Европейские лидеры договорились о предоставлении статуса кандидата в ЕС для Украины. Очень важное и своевременное решение. Литва будет поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", — написал Науседа.

Как отреагировал президент Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Только что получили кандидатство. Это победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом победим врага и будем отдыхать. А может быть, сначала отстроим Украину и потом уже отдохнем. Может, даже победим, отстроим и вступим в ЕС, и потом уже будем отдыхать. А может, и не будем отдыхать... Хотя, нет, дети обидятся. Но мы обязательно победим", — заявил Зеленский.

Напомним, что Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Также мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.