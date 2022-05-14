Украина навсегда отсоединилась от энергосистемы с РФ и Беларусью – Шмыгаль

Денис Шмыгаль рассказал, что Украина отсоединилась от энергосистемы с Россией и Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина навсегда отсоединилась от энергосистемы с Россией и Беларусью. РФ снова пытается использовать энергетическое влияние как оружие. Сейчас важно, чтобы нефтяное и газовое эмбарго появилось уже в следующих санкционных пакетах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает "Голос Украины".

Реклама

"Россия снова пытается использовать энергетическое влияние как оружие", – сказал Шмыгаль.

Так премьер-министр прокомментировал остановку РФ поставок газа в Польшу и Болгарию, добавив, что такие же угрозы уже раздаются и в сторону Финляндии, взявшей курс на вступление в НАТО.

Агенты Кремля в ЕС блокируют нефтяное эмбарго – Устенко

Некоторые европейские страны не хотят вводить эмбарго на российскую нефть в рамках 6-го пакета санкций ЕС. Об этом хорошо знают в Украине, и знают скрытые причины, почему это происходит.

Эти причины назвал советник президента Украины, экономист Олег Устенко ведущим Максиму Сикоре и Юрию Бибику в эфире проекта "Украина вместе" на канале "Україна 24".

Реклама

"Есть несколько объяснений. Первое – это узкое видение ситуации. Другая проблема – это чисто бизнес-интересы. И третья возможность, которую нельзя исключать, – это скрытые интересы. Здесь поле достаточно велико. В некоторых ведомствах стран мира работают люди с российским образованием", – говорит Устенко.

Экономист уточнил, что некоторые действующие дипломаты учились в РФ, а это не всегда играет на руку гражданам тех стран, где такие чиновники работают. Скорее, будет играть на руку тех, кто принимает государственные решения.

Устенко заверил, что в Украине знают, как работать дальше и что с этим делать, а проблематика эмбарго отслеживается ежедневно. Так, например, он привел ситуацию, сложившуюся на прошлой неделе, когда судно с российской нефтью не пропустили в Швеции.

Реклама

"Мы считаем, что оно (эмбарго) должно быть введено немедленно. Мы не можем допустить шестимесячного периода, чтобы в это время мир безнаказанно покупал российскую нефть. Президент Зеленский достаточно четко артикулировал, что те, кто ее покупает, просто переводят средства на военные преступления России на украинской земле", – говорит советник президента.

Устенко напомнил, что военные преступления не имеют срока давности. Украина фиксирует все преступления, которые совершает РФ на нашей территории.

"Может, не через месяц или два, даже не через год, а через десятилетие, но мы найдем всех, кто финансировал геноцид против нас. Мы понимаем, как действовать по поводу эмбарго. У нас даже более жесткий вариант по поводу эмбарго. Российская Федерация не получит ни копейки за свою нефть", – заверил Устенко.

Относительно газа, по словам Устенко, ситуация несколько сложнее. Но сконцентрироваться стоит именно на нефти, ведь в день РФ получает миллиард долларов, продавая нефть. За газ РФ ежедневно получает около 400 млн долларов.

"Те страны, которые считают, что получат привилегии, не вводя эмбарго, пострадают после того, как будет введен альтернативный вариант эмбарго. Он уже обсуждается на практике, уже была утечка информации в американской печати по этому поводу. Скоро мы увидим, как это будет", – предупредил экономист противникам эмбарго.

Ранее мы писали: