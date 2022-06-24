Украина официально – не приграничье между орками и эльфами: обращение Зеленского, Стефанчука и Шмыгаля

Политики обратились к украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер парламента Руслан Стефанчук обратились к украинцам по случаю предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщает Офис президента в Telegram-канале.
Глава государства подчеркнул, что статус кандидата – это не просто новая ступенька, это – новая вершина. Это новый том в истории европейской интеграции Украины. Это точка невозврата. Это новый статус и новый имидж.
"Сегодня признано: Украина – не мост, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Украина – это будущий равный партнер для по меньшей мере 27 стран ЕС", – рассказал Зеленский.
В свою очередь спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что статус кандидата в ЕС — это признание достижений в становлении зрелого демократического европейского общества. По его словам, это мощный политический месседж.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что статус кандидата в ЕС – это высокая оценка рыночных преобразований, благодаря которым Украина интегрировалась в экономику ЕС в энергетике, цифровой сфере, таможне и других ключевых отраслях.
По его словам – это новые перспективы и новые возможности для Украины. Это новые инвестиции, проекты, рабочие места, а также поддержка послевоенного восстановления.
Что этому предшествовало
- Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на день раньше ряд глав европейских стран высказался за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.
- 23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Европейский Союз. Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию. В этот же день Страны Европейского Союза предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
- Генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк заявлила, что в Европейский Союз Украина вступит, предположительно, в 2029 году.