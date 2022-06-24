Украина официально – не приграничье между орками и эльфами: обращение Зеленского, Стефанчука и Шмыгаля

Политики обратились к украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер парламента Руслан Стефанчук обратились к украинцам по случаю предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщает Офис президента в Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что статус кандидата – это не просто новая ступенька, это – новая вершина. Это новый том в истории европейской интеграции Украины. Это точка невозврата. Это новый статус и новый имидж.

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"Сегодня признано: Украина – не мост, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Украина – это будущий равный партнер для по меньшей мере 27 стран ЕС", – рассказал Зеленский.

В свою очередь спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что статус кандидата в ЕС — это признание достижений в становлении зрелого демократического европейского общества. По его словам, это мощный политический месседж.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что статус кандидата в ЕС – это высокая оценка рыночных преобразований, благодаря которым Украина интегрировалась в экономику ЕС в энергетике, цифровой сфере, таможне и других ключевых отраслях.

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По его словам – это новые перспективы и новые возможности для Украины. Это новые инвестиции, проекты, рабочие места, а также поддержка послевоенного восстановления.

Что этому предшествовало