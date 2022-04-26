Украина осуждает попытки России втянуть Приднестровье в войну – МИД

В МИД отметили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Украина озабочена попытками обострить опасную ситуацию в Приднестровском регионе Республики Молдова.

Об этом сообщили в МИДе Украины.

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Ситуация в Приднестровье

"Волна сообщений 21-26 апреля о минировании учебных заведений, нападение на здание т.н. "министерства государственной безопасности", разрушение двух радиобашен в Григориопольском районе и взрывы на аэродроме в Тирасполе совпали с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом Молдовы", – указали в министерстве.

В то же время там заявили, что Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, а также осуждает "отчаянные попытки" втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную Россией полномасштабную войну против Украины.

Также в МИД призвали к деэскалации напряжения и отметили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию:

"Вооруженные силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в том числе и на Южнобужском направлении".

Напомним, утром 26 апреля в непризнанном Приднестровье неподалеку от границы с Украиной прогремели взрывы. Обошлось без пострадавших, однако был взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио.

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