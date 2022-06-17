Украина отменяет безвизовый режим с Россией — Зеленский

Зеленский предложил ввести визы для РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина вводит визовый режим для граждан РФ. Такое решение планирует принять Кабмин, визовый режим заработает с 1 июля. Об этом сообщает официальный канал президента Владимира Зеленского.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Сегодня Кабмин должен принять постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

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Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ, сообщил Зеленский.

Визы для россиян

Разговоры о введении визового режима для граждан России возникли сразу после оккупации Крыма и развязывания РФ войны на Донбассе. В частности, в 2014 году с таким предложением выступил тогдашний секретарь СНБО Андрей Парубий. Также ввести визовый режим с Россией в разное время предлагали народные депутаты.

В январе 2015 года правительство одобрило переход на заграничные паспорта для граждан РФ при пересечении границы с Украиной. Такой порядок начал действовать с 1 марта 2015 года. Поехать по общегражданскому паспорту не получится. Владельцам загранпаспортов старого образца (на 5 лет) на границе придется сдать биометрические данные (отпечатки пальцев).

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