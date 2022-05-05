Украина подтвердила новый этап эвакуации из Мариуполя

Эвакуация из Мариуполя состоится 6 мая. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская сторона подтверждает очередной этап эвакуации из Мариуполя. Он состоится 6 мая.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram-канале.

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Сбор людей объявлен в 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

"Завтра, 06 мая, будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00", – сообщила Верещук.

В ООН заявили о третьей операции по эвакуации из "Азовстали"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о том, что длится третья операция по эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

По его словам, уже проведено два безопасных этапа эвакуации гражданских в Мариуполе, во время которых почти 500 мирным жителям помогли покинуть город.

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Гутерриш отказался сообщить подробности о новой операции, "чтобы не подорвать возможный успех".

"Я надеюсь, что продолжение координации с Москвой и Киевом приведет к большему количеству гуманитарных пауз, чтобы позволить гражданскому населению безопасно пройти с места боевых действий и помочь оказать помощь тем, кто в ней нуждается", — сказал Гутерриш.

Он добавил, что в ООН должны сделать "все возможное, чтобы освободить людей из этого ада".

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