Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с Беларусью и Россией

Украина обратилась к Польше и странам Балтии с просьбой закрыть границы с Беларусью и РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина ведет переговоры с Польшей о закрытии границ с Беларусью, а также просит страны Балтии одновременно закрыть границы с Беларусью и РФ. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире национального телемарафона.

По словам посла, Украина ведет переговоры с правительством Польши и, в частности, Министерством инфраструктуры, о том, чтобы страна закрыла границы, даже если такое решение не будет принято на уровне Евросоюза.

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Дещица также сообщил, что Украина обратилась к Литве, Латвии и Эстонии с просьбой одновременно закрыть границы с Россией и Беларусью.

"Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не придется ждать Европейский союз, и мы заблокируем полностью любые доставки в Россию", – сказал посол.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на польско-белорусской границе активисты блокировали движение российских и белорусских фур, перевозивших подсанкционные товары в РФ.

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Также мы информировали о том, что пять стран Запада решили выслать российских дипломатов за шпионаж.