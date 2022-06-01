Украина построит современную систему ПВО — подробности от Зеленского

Зеленский ответил на вопрос об украинской системе ПВО / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина построит современную систему противовоздушной обороны, которая будет крепче, чем израильский "Железный купол". Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в среду в ходе общения по видеосвязи с учениками Дрогобычского лицея, находящимися в Польше. Он ответил на вопрос одного из учеников.

"Будет построена современная система ПВО, даже крепче, чем израильская система "Железный купол". Израиль — маленькая страна, и их система нам не подходит, так как у нас Киевский регион — как все государство Израиль. Для нас очень важно построить современную универсальную систему противовоздушной обороны. Будем строить, хочется быстрее", — сказал он.

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Что такое "Железный купол"

Система противовоздушной обороны Израиля состоит из радара и контрольного центра. Они распознают приближающиеся ракеты и могут за несколько секунд просчитать их траекторию и вероятную цель. Система отличается высокой скоростью работы, которая очень важна из-за малого расстояния между городами Израиля и границей с сектором Газа. Время, которое требуется ракетам, чтобы достичь цели, составляет от 15 до 90 секунд.

Третьим элементом системы ПВО "Железный купол" являются установки для поражения ракет противника. В каждом блоке системы находится от трех до четырех таких установок, способных выпустить до 20 ракет. Ракета для перехвата вражеской запускается только тогда, когда система просчитывает, что под прицелом жилой район. Ракета-перехватчик не попадает непосредственно в атакующую ракету, а взрывается рядом с ней и таким образом ее уничтожает. Опасность представляют при этом падающие с неба обломки обеих ракет.

По данным производителя, израильского государственного оборонного предприятия Rafael Defence Systems, каждая из установок способна перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины. Производитель указывает, что эффективность работы системы ПВО "Железный купол" достигает 90 процентов. Кроме системы ПВО "Железный купол", предназначенной для перехвата ракет средней дальности, для обороны Израиля используются и другие системы ПВО.

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