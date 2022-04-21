Украина потребовала от РФ гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе

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В укрытиях на территории завода "Азовсталь" прячутся от обстрелов со стороны РФ около 1000 мирных жителей. Для их эвакуации Украина требует от России открыть гуманитарный коридор.
Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Кроме того, на территории завода находятся раненые украинские военные.
"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"! Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня (21 апреля)", – сказала Верещук.
Также она призывала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали".
"Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!" – подытожила Верещук.
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал местных жителей эвакуироваться из города. На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя, выехать смогут женщины, дети и пожилые люди
- Российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
- В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
- Также сообщалось, что россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Оккупанты используют мирных жителей как приманку для обнаружения огневых точек.