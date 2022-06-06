Украина предложила способ санкционного давления на россиян, который может немедленно прекратить войну

Группа Ермака-Макфола разработала предложения по персональным санкциям против россиян. / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная рабочая группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций против россиян. В документе определены категории людей, в отношении которых должны быть введены ограничения в первую очередь. Среди них, в первую очередь, олигархи, которые могут повлиять на прекращение войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офис Президента.

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Задачей индивидуальных санкций станет усиление давления на руководящие элиты режима. В результате, эти ограничения должны способствовать прекращению войны России против Украины.

"Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективно. То есть предполагается выбирать категории лиц, персональные санкции демократического мира против которых станут болезненными", – говорится в сообщении.

Кто подпадет под санкции

В предложенной Украиной дорожной карте есть следующие категории подсанкционных лиц (в порядке приоритетности):

олигархи,

высшие чиновники,

ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев,

российские пропагандисты,

руководство политических партий,

члены семей и доверенные лица всех этих людей.

Также предложено рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов.

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Количество потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тысяч физических и 3 тысячи юридических лиц. Немедленный приоритет предоставляется 100 самых богатых людей из российского списка Forbes.

Кто из олигархов должен в первую очередь оказаться в списке

По мнению группы Ермака-Макфола, особое внимание следует уделить тем олигархам, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях. Например, это Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля" и других крупных активов, Андрей Бокарев, совладелец "Трансмашхолдинга" и других крупных активов, Искандер Махмудов, являющийся совладельцем компаний "Трансойл", "Трансмашхолдинг" и т.д.

Ключевыми санкционными механизмами должны стать:

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замораживание активов,

запрет на въезд в страны санкционной коалиции,

прекращение полномочий в западных компаниях.

Важно привлечение максимального количества стран в санкционную коалицию: если лицо попало под санкции в одной юрисдикции, это должно произойти и во всех других юрисдикциях. При этом отмечается роль украинского правительства в принятии любых решений по введению ограничений.

Также, по мнению группы, любые попытки высших государственных служащих, руководителей корпораций и членов правления, пропагандистов и членов политических партий передать имущество членам своих семей или доверенным лицам необходимо тщательно отслеживать и прекращать, а любая помощь в передаче или получении таких активов должно являться основанием для наложения санкций.

Эта дорожная карта, как и предыдущие наработки группы Ермака-Макфола передана всем ключевым лицам, влияющим на принятие соответствующих решений.

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