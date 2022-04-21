Украина усилила границу с Молдовой из-за возможного вторжения РФ

Украина делает все, чтобы остановить вторжение ДРГ РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 21 апреля ночь в Одессе и области прошла спокойно и без обстрелов. При этом усилено противодействие возможному проникновению российских ДРГ.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Небо региона эффективно контролируют силы ПВО, что мешает противнику активизировать воздушную разведку", – рассказал он.

Братчук отметил, что Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.

Экипаж "Москвы" собирался штурмовать Одессу. Мать моряка сдала планы Кремля

До удачного поражения двумя украинскими ракетами наземного базирования "Р-360 Нептун" 14 апреля флагмана ЧФ России крейсера "Москва" его экипаж готовился десантироваться в Одессе. И на его борту были срочники, которых склоняли подписать контракт. Об этом сообщила мать одного из матросов.

В рамках журналистского расследования позвонили россиянке, чей сын служил на "Москве" и выжил после крушения корабля. Она рассказала, что 14 апреля ей позвонил сын и сообщил, что, вопреки официальным заявлениям российских властей, в корабль попали украинские ракеты.

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"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь", – рассказала женщина.

Матрос также рассказал матери, что минимум 40 его сослуживцев погибли на крейсере.

"По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе… Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит она.

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По словам матери моряка, этот корабль с 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе и на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе. При этом женщина не считает, что в Украине происходят боевые действия.

"Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание, – это большой вопрос. Нет, это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход. Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе" – говорит мать матроса.

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