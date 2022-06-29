Украина вернула домой 95 защитников "Азовстали" – ГУР

Освобождены из плена 43 военнослужащих полка "Азов" / Фото: Коллаж: Сегодня

В ходе масштабного обмена из плена сегодня, 29 июня, освобождены 144 защитника Украины. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом написало у себя на странице в Telegram ГУР МО Украины.

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Детали

"Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов", – говорится в сообщении.

В общем освобождены:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы Украины;

9 – Территориальной обороны;

1 – Национальной полиции Украины.

Как отмечается, из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

"Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь", – заявили в ГУР.

Также сообщается, что Координационный штаб продолжает свою работу по возвращению всех пленных защитников.

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Ранее из российского плена были освобождены 17 украинцев, из них 2 офицера и 14 солдат. Обмен провели по формуле 17 на 15. Некоторые украинские защитники нуждаются в лечении.

Также мы рассказывали, что Украина делает все возможное на политическом уровне, чтобы ускорить освобождение украинских пленных. Однако это сложный процесс, которым занимается Главное управление разведки Министерства обороны Украины.