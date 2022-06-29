Украина вернула домой 95 защитников "Азовстали" – ГУР

Освобождены из плена 43 военнослужащих полка "Азов" / Фото: Коллаж: Сегодня
В ходе масштабного обмена из плена сегодня, 29 июня, освобождены 144 защитника Украины. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом написало у себя на странице в Telegram ГУР МО Украины.
Детали
"Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов", – говорится в сообщении.
В общем освобождены:
- 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 – Вооруженных сил Украины;
- 17 – Государственной пограничной службы Украины;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 – Национальной полиции Украины.
Как отмечается, из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.
"Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь", – заявили в ГУР.
Также сообщается, что Координационный штаб продолжает свою работу по возвращению всех пленных защитников.
Ранее из российского плена были освобождены 17 украинцев, из них 2 офицера и 14 солдат. Обмен провели по формуле 17 на 15. Некоторые украинские защитники нуждаются в лечении.
Также мы рассказывали, что Украина делает все возможное на политическом уровне, чтобы ускорить освобождение украинских пленных. Однако это сложный процесс, которым занимается Главное управление разведки Министерства обороны Украины.