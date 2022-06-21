Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина вернула тела еще 35 погибших защитников. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины во вторник, 21 июня.

"Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен телами погибших по формуле 35 на 50. Среди них 25 украинских защитников Мариуполя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что павшие украинские герои будут похоронены со всеми военными почестями.

Реклама

"Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – добавили в ГУР МО.

Ранее обмен телами погибших военных между Украиной и Россией прошел на линии фронта в Запорожской области. Процедура проходила по формуле "50 на 50". Среди погибших украинских воинов также были защитники "Азовстали".

Также мы информировали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России находятся более 2,5 тысяч украинских защитников "Азовстали".