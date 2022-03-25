Украина внедрила свою агентуру в российскую армию – разведка

Разведка украинцы внедрила своих агентов в армию РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Одним из залогов эффективности украинских войск в нынешней войне является эффективная разведка. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The Nation.

По словам Буданова, одним из ключей к эффективности украинских сил в текущем конфликте является сбор разведданных. Он заявил, что с самого начала украинцы были готовы.

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"У нас много осведомителей в российской армии, не только в российской армии, но и в их политических кругах и в их руководстве. В ноябре мы уже знали о намерениях россиян, и вы видите, что все получилось. Что касается даты, то она менялась несколько раз", – рассказал он.

Буданов также отметил, что украинцы отслеживали чеченские силы, воюющие на территории Украины, используя их мобильные телефоны и источники агентурной разведки.

"У нас в Чечне много информаторов. Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. При этом большинство из оккупантов даже не успели добраться до Киева", – рассказал Кирилл Буданов.

Он также отметил, что его ведомство отследило контингент численностью около 25 тысяч чеченцев с начала войны.

Данные разведки

Враг использует систему Open-Source Intelligence. Впервые термин OSINT был использован военными и разведывательными службами для обозначения сбора стратегически важной, но общедоступной информации в вопросах национальной безопасности.

Когда пользователь делится какой-то информацией в условном Twitter – она может стать оружием для российской армии.

Агентурная разведка сообщила, что по маршруту одного из гуманитарных коридоров российские оккупанты готовятся к захвату гуманитарной колонны.

Военная разведка Министерства обороны Великобритании сообщала, что российско-оккупационные войска добились минимального прогресса. Им не удалось взять в кольцо Киев и Николаев.

Также разведка сообщала, что россияне пытаются окружить силы ВСУ на востоке страны и замкнуть кольцо одновременным продвижением со стороны Харькова и Мариуполя.