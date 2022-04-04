Украинцы призвали CNN не распространять фейки РФ о защитниках Мариуполя

Украинские политики, промышленники и бизнесмены призвали издание CNN прекратить участвовать в распространении российской дезинформации о защитниках Мариуполя. Открытое письмо подписали более 200 публичных лиц.

Об этом сообщает полк "Азов" в своем Telegram-канале.

"Тогда как мирные украинские города ежедневно уничтожают россияне, украинцам почему-то приходится продолжать объяснять мировому сообществу понятные вещи… Весь мир теперь ясно видит и осознает, что настоящие нацисты расстреляли людей в Буче, убили в Гостомеле, насиловали в Ирпене, уничтожают все живое в Мариуполе. Бойцы же полка "Азов" продолжают защищать Мариуполь и противостоять подлинному нацизму 21 века", – написал "Азов".

"Мы, украинские политики разных идеологических взглядов, промышленники и бизнесмены обращаемся к CNN. Мы благодарны за то, что вы показываете правду о войне в Украине и объясняете своей аудитории манипуляции Кремля. В то же время, мы хотели бы указать на ключевые антиукраинские хитрости России, которые она использует для западной аудитории. По нашему мнению, авторы и аудитория CNN частично стали объектом токсичных дезинформационных атак Кремля.

Объявляя свою жестокую и разрушительную войну, Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризации" и "денацификации". Россия сбрасывает бомбы на мирные украинские города, чтобы остановить геноцид русскоязычных жителей неонацистами, – говорит Путин. Примером таких неонацистов российские власти называют полк Национальной Гвардии Азов. Мы призываем CNN быть очень внимательными, комментируя тему Азов. Как справедливо говорят в своей колонке обозреватели CNN, Tara John and Tim Lister, это любимая мишень русской пропаганды. Но, по нашему мнению, уважаемые обозреватели частично стали объектом такой пропаганды. О чем идет речь?

Во-первых. Речь идет о сознательной неразберихе между полком Национальной гвардии Азов и партией Национальный корпус. Правда в том, что бывшие командиры Азова после окончания военной службы создали партию. В нее вошли некоторые ветераны Азова. Полк Азов не является крылом партии. Это часть Национальной гвардии Украины в управлении Генерального штаба и высшего военного командования Украины.

Во-вторых. Авторы приводят цитату политика Андрея Белецкого с 2010 года, когда он якобы призвал к "крестовому походу белой расы". Эта цитата впервые прозвучала от министра иностранных дел Сергея Лаврова в 2015 году для объяснения российской агрессии. С того момента ее используют различные медиа, в частности, авторитетная газета Guardian, на которую опирается CNN. В то же время единственным живым свидетелем такого заявления Белецкого является Лавров. Нет никаких других свидетельств, что лидер Национального корпуса действительно когда-нибудь такое говорил. Тот же Лавров сейчас утверждает, что Россия не ведет войну против Украины.

В-третьих. Авторы CNN утверждают, что "азовое движение" было финансировано не только государством, но и олигархом Коломойским, на которого США наложили санкции. Фактом является то, что олигарх Коломойский действительно поддерживал некоторые добровольческие объединения, но среди них не было полка "Азов". В этом контексте Россия использует фамилию Коломойского, понимая, что это дает дополнительную токсичность именно для американской аудитории.

Итак, мы имеем дело не со случайными неточностями, а с умелыми дезинформационными нарративами, которые бьют по наиболее болезненным точкам Запада с целью ослабить военную и политическую помощь Украине. Мы призываем CNN принести извинения военным и снять с сайта колонку, содержащую грубые подергивания. Распространение такой информации причиняет боль семьям военных, которые уже погибли или сейчас находятся в полном окружении в Мариуполе. Это также деморализует сопротивление Украины"