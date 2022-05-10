Украинке, облившей посла РФ краской в Варшаве, поступают угрозы расправы

Сразу после инцидента с послом рф Ирина Земляная стала получать угрозы в свой адрес. Ее персональные данные выложили в Сеть / Фото: Коллаж: Сегодня

Посла Андреева, который 9 мая решил возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаве, облила украинка – Ирина Земляная. В интервью "Сегодня" она сообщила, что ее персональные данные уже выложили в Ссеть и угрожают расправой. А также рассказала, как готовилась акция и чем именно обливали посла.

Ирина Земляная – медиаэксперт и общественный активист

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Акция носила символический характер

"Сейчас все мои персональные данные "слиты" в открытый доступ в российских пабликах. Там призывают физически расправиться со мной. На меня совершается атака ботов во всех соцсетях. Например, за ночь я получила около 700 сообщений в Telegram, среди которых есть угрозы", – рассказала нам Ирина Земляная.

Ирина – активист, медиа-эксперт, сотрудник Института массовой информации. Сайт института сейчас находится под мощной ddos-атакой. Глава ИМИ Оксана Романюк связывает это именно с акцией на польском кладбище. Но более всего сейчас в ИМИ опасаются за жизнь Ирины.

В антипутинских акциях Ирина Земляная участвует не впервые. Угрозы от рашистов получала еще в Украине. Именно это заставило ее выехать из страны во время активной фазы вторжения России.

Планировалось, что акция на польском кладбище будет носить символический характер. Собственно так оно и вышло.

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"Приблизительно за месяц мы узнали, что они (представители российского посольства. – Авт.) будут возлагать цветы. Мы обсудили планы, обговорили то, что должны вылить на себя кровь. Все это держалось в тайне. Мы хотели показать, что кровь украинцев была и на его руках, а возлагать цветы с его стороны – это выглядит абсолютным цинизмом", – рассказывает Ирина Земляная в интервью "Сегодня".

Ирина Земляная добавляет, что планов обливать именно посла – не было. Он стоял очень близко, и на него попала эта искусственная кровь.

Как все произошло

О том же сообщает украинский журналист Женя Климакин, который был на акции и вел стрим. Посла Андреева с венком в руках встретили на кладбище польские и украинские активисты. Ему не давали пройти к могилам и скандировали: "Фашисты!", "Злочінці" и "Путин х@йло".

В какой-то момент в кадре появилась Ирина. Она сама облила себя краской, часть попала на посла. Потом кто-то другой плеснул краску непосредственно Андрееву в лицо.

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Всего лишь свекольный сок

После произошедшего активистку задержали польские правоохранители. Это было задержание буквально в прямом эфире. Ирина давала комментарий украинским СМИ и сообщила, что к ней пришла полиция. Затем она сказала, что ее уводят в неизвестном направлении.

Ирина Земляная уехала из Украины во время активной фазы вторжения, поскольку опасалась за свою жизнь из-за поступавших от рашистов угроз

Однако полиция, выяснив обстоятельства дела, по словам Ирины Земляной, ее вскоре отпустила. Ранее "Сегодня" сообщило, что официальные власти Польши крайне сдержанно отреагировали на инцидент с российским послом.

Земляная сообщила "Сегодня", что здоровью посла ничто не угрожает. "Это был просто свекольный сок", – сказала Ирина.