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Украинская снайперша "Уголек" рассказала, как попала в армию

Владимир Козырь
4 апреля, 00:39
Женщина воевала против оккупантов на востоке нашей страны

Женщина воюет против оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине против России воюют многие женщины. Они неоднократно выполняли заданияв частности, на востоке Украины. Одна из таких — снайперша с позывным "Уголек".

Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной Рады Украины

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"Уголек" попала в армию, потому что хотела, чтобы ее младший брат, который тоже служит, гордился ею.

"В 2017 году "Уголек" попала на службу в один из батальонов морской пехоты. Неоднократно выполняла боевые задания на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины15 солдатам и офицерам. Трех воинов наградили посмертно.

Глава государства подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

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  • Корнейчуку Богдану Сергеевичу — лейтенанту (посмертно);
  • Кулику Сергею Григорьевичу — штаб-сержанту (посмертно);
  • Максишку Денису Константиновичу — старшему лейтенанту (посмертно).

  • Также звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • Бандарю Владиславу Юрьевичу — старшему лейтенанту;
  • Барановскому Сергею Анатольевичу — полковнику;
  • Бурковскому Сергею Викторовичу — подполковнику;
  • Голишевскому Ивану Леонидовичу — подполковнику;
  • Гришу Роману Геннадьевичу — штаб-сержанту;
  • Гуралю Виталию Олеговичу — капитану;
  • Дикарю Игорю Владимировичу — младшему лейтенанту;
  • Дрогомирецкому Роману Юрьевичу — капитану;
  • Кравченко Артуру Андреевичу — старшему лейтенанту;
  • Любарцу Николаю Александровичу — капитану;
  • Михайлюку Юрию Владимировичу — капитану;
  • Многолетнему Евгению Викторовичу — майору.

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