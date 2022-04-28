Украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии

Болгарский премьер Кирил Петков на Банковой / Коллаж "Сегодня"

28 апреля в воюющей Украине побывал с рабочим визитом премьер-министр Болгарии Кирил Петков. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что Болгария берется ремонтировать украинскую военную технику, а также готова через свои порты отправлять покупателям украинское зерно.

Об этом было заявлено во время совместной пресс-конференции политиков, которая транслировалась Офисом президента Украины.

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"Мы провели содержательные переговоры. Мы договорились наладить ремонт украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Для нас очень важны сроки, поскольку Украина ведет войну ежедневно. Мы очень подробно обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию, мы также заинтересованы в диверсификации газа в регионе, в использовании возможностей трансбалканского газопровода вместе с болгарской стороной. Достигнуты договоренности относительно налаживания транспортировки сельскохозяйственной продукции из Украины через черноморский порт Варна", – отметил Зеленский.

Болгария

Болгарский политик выразил всестороннюю поддержку Украине и подтвердил готовность ремонтировать нашу технику ВСУ даже несмотря на то, что в Москве это может кому-то не понравиться.

"Мы не считаем это риском безопасности для Болгарии. Мы воспринимаем происходящее сейчас в Украине, как непосредственно угрозу демократии. Кто считает себя частью свободного мира, должен стоять рядом с Украиной. Это вопрос морали и этики, как должен делать цивилизованный мир. Все имеют выбор, с кем быть. Это вопрос вашего будущего. Никто из соседей не должен ничего диктовать и прибегать к агрессии. А то, что сейчас происходит в 2022 год в Европе – это вообще недопустимо. И это нельзя терпеть. Болгария полностью поддерживает Украину", – резюмировал Кирил Петков.

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