Украинские следователи объявили сафари на деньги России и Беларуси

Евгений Енин рассказал об изъятых активах оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина изымает активы граждан страны-оккупанта. Подробности рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире канала "Україна 24" в рамках единого телемарафона.

"Мы используем все инструменты, которые нам дает закон. На сегодняшний день мы уже заставляем Россию платить за те зверства, которые она совершает в Украине, и именно поэтому мы объявили настоящее сафари на российские и белорусские деньги. Наши следователи уже изъяли легкий вертолет "Бел-427", реактивный самолет бизнес-класса "Гольфстрим" на сумму более 1,1 млрд гривен. И, конечно, мы не могли себе позволить, чтобы эти летательные аппараты где-то просто покрывались пылью. Поэтому они работают для наших воинов на нашу победу, они переданы Вооруженным силам Украины", — сказал он.

По словам замминистра, на этом поддержка ВСУ не заканчивается: следователи изъяли и грузовики, и легковые машины, и другую технику на общую сумму более 200 млн гривен, и большую часть этого также передали военным.

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"Уже поставлены на финансовый контроль операции более 7 тысяч резидентов, которые имели хозяйственные отношения с Россией и Беларусью, и предупрежден вывод средств из Украины в размере около 200 млрд гривен в эти страны", – добавил Енин.

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