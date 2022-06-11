Украинские военные постепенно освобождают Херсонскую область – обращение Зеленского

Зеленский рассказал о победах на дипломатическом и военном фронтах / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украинские военные постепенно освобождают населенные пункты Херсонской области, где Россия запланировала провести видимость фейкового референдума о присоединении нашего края к себе.

Об этом сказано в новом обращении лидера Украины, которое появилось в телеграмм-канале Офиса президента Украины.

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Что известно

"Украинские военные постепенно освобождают населенные пункты Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов добавилось Таврическое. Есть определенные успехи в Запорожской области также. Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. Я горжусь всеми нашими защитниками, я горжусь нашими защитницами, которые смогли остановить продвижение этих вражеских оккупантов уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно", – об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

108 день войны

"Помните, как в России в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108 день войны, июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы. В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже более 32 тысяч мертвых душ. И ради чего? Что это дало России? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ Россией. Но должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по Украине", – также заявил Зеленский.

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