Украинские войска эффективно сдерживают продвижение оккупантов на нескольких направлениях – командование

Война РФ против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Силы обороны Украины продолжают вести оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

Реклама

Что происходит

По информации командования, продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. В то же время украинские войска эффективно сдерживают продвижение российских оккупантов в направлениях населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

"На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое. На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не потерпела", – сообщили в командовании.

Фото – оперативное командование "Юг".

Реклама

Кроме этого, стало известно, что оборона Киева сдерживает оккупантов, пытающихся прорваться с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

"На юге основные усилия сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мер городов Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удерживании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах продолжается проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны", – указали в командовании.

Также на Донецком и Луганском направлениях было отбито пять атак врага. В частности, уничтожены два танка, боевая машина пехоты и один автомобиль. Также оккупанты имеют потери в живой силе – количество уточняется.

Реклама

Командование сообщило, что группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки были уничтожены четыре самолета, один вертолет, два БПЛА разных типов и две крылатые ракеты.

Напомним, в четверг, 24 марта, силы Противовоздушной обороны ВСУ на Изюмском направлении Харьковской области уничтожили российский истребитель Су-35. Пилот вражеского самолета был задержан украинскими военными.

Читайте также: