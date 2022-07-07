Укргидрометцентр назвал области, в которых пройдут грозы

Синоптики рассказали о погоде 7 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сегодня, 7 июля, ожидается жаркая погода, говорят синоптики. Но в некоторых областях прогнозируются грозы, в остальных переменная облачность. Подробный прогноз погоды сообщил "Укргидрометцентр".

Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 7 июля?

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В западных областях немного спадет жара, температура воздуха ночью 12-15 градусов, днем 23-26 градусов. Переменная облачность, возможны грозы в Закарпатской, Винницкой областях.

На юге ночью 18-21 градус, днем до 33 градусов жары. В Одесской и Николаевской областях возможна гроза, в Херсонской переменная облачность.

На востоке и в центре ночью от 14 до 20 градусов, днем 31-33, а в Харьковской области 33-34 градуса. В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях возможны дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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На севере страны ночью 16-18 градусов, днем 23-26. В Черниговской области также дожди.

В Киеве 7 июля возможен дождь. Температура ночью 16-18°, днем 22-24 градуса.

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Чем опасны перепады погоды

Изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства у тех людей, которые являются метеозависимыми. Часто появляется повышенная утомляемость не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности.

Перепады погоды могут вызывать головную боль, перепады артериального давления, головокружения. В такие дни лучше ограничить активную физическую деятельность.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года. Также напомним, кто подвержен метеозависимости.