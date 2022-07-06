Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды – каких регионов коснется

В Украину идет непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на 6 июля. В этот день во многих областях будет солнечно и жарко. При этом в западных и северных регионах прогнозируют дожди с грозами. Поэтому не забудьте взять с собой зонтик, выходя из дома. В Киеве днем также обещают ливень, но ожидается 33-градусная жара.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 6 июля

В западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях будет умеренный, местами значительный дождь, а также гроза.

В отдельных районах прогнозируют град и шквалы ветра до 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 29-34°С, в западных областях понижение температуры до 20-25°С.

В Киеве и области предупредили об опасных метеорологических явлениях. Ночью будет без осадков, днем умеренный, по области местами значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы ветра до 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура по области ночью 19-24°С, днем 29-34°С. В Киеве ночью около 20°С, днем 31-33°С.

Также синоптики предупредили о первом уровне опасности – желтом.

В этот день будет дождливо в некоторых областях

Прогноз народного синоптика

Народный синоптик Владимир Деркач ранее давал прогноз на все лето. По его словам, в июне должна была быть умеренно жаркая погода. На июль он прогнозировал сильные осадки. В августе же синоптик прогнозирует типично летнюю погоду.

"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а будто остановится на этом пике, которого достигло в прошлые годы", — сказал Деркач.

Он отмечал, что этим летом будет наблюдаться резкое изменение погодных условий. Особенно это будет заметно в июле: ожидаются погодные явления от жары до мощных дождей и шквалов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

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