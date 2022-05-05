"Укрзализныця" обновила график поездов, которые опаздывают до 10 часов

Многие поезда курсируют с опозданием / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 21:20, 5 мая, задерживались 15 поездов. Наименьшее время задержки составляло 46 минут – поезд №753 Харьков – Киев – Львов, а самое длительное составляло 10 часов 53 минуты – поезд №5 Ивано-Франковск – Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Какие поезда задерживаются:

№5 Ивано-Франковск – Запорожье (+10 ч 53 мин);

№120 Львов – Запорожье (+10 ч 15 мин);

№37 Ужгород – Одесса (+9 ч 55 мин);

№45 Ужгород – Лозовая (+7 ч 46 мин);

№85 Запорожье – Львов (+4 ч 44 мин);

№60 Чоп – Киев (+4 ч 30 мин);

№22 Трускавец – Харьков (+4 ч 09 мин);

№743 Дарница – Львов (+2 ч 57 мин);

№130 Ивано-Франковск – Кременчуг (+2 ч 44 мин);

№120 Львов – Запорожье (+1 ч 46 мин);

№232 Львов – Днепр (+1 ч 40 мин);

№86 Львов – Запорожье (+1 ч 30 мин);

№42 Львов – Днепр (+1 ч 25 мин);

№706 Перемышль – Киев (+1 ч 04 мин);

№753 Харьков – Киев – Львов (+46 мин).

Обстрелы 4 мая

Вечером 4 мая были слышны взрывы над Черкассами и Киевом, работало ПВО. В Запорожье тоже раздались взрывы. В Днепре ракета попала в инфраструктурный объект в центре города, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Также сообщается, что в Кировоградской области ракета поразила инфраструктурный объект за пределами города Кропивницкий.

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В Броварском районе Киевской области силы ПВО сбили ракету оккупантов. Она упала на поле.

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