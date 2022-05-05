"Укрзализныця" обновила график поездов, которые опаздывают до 10 часов

Многие поезда курсируют с опозданием / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 21:20, 5 мая, задерживались 15 поездов. Наименьшее время задержки составляло 46 минут – поезд №753 Харьков – Киев – Львов, а самое длительное составляло 10 часов 53 минуты – поезд №5 Ивано-Франковск – Запорожье.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Какие поезда задерживаются:
- №5 Ивано-Франковск – Запорожье (+10 ч 53 мин);
- №120 Львов – Запорожье (+10 ч 15 мин);
- №37 Ужгород – Одесса (+9 ч 55 мин);
- №45 Ужгород – Лозовая (+7 ч 46 мин);
- №85 Запорожье – Львов (+4 ч 44 мин);
- №60 Чоп – Киев (+4 ч 30 мин);
- №22 Трускавец – Харьков (+4 ч 09 мин);
- №743 Дарница – Львов (+2 ч 57 мин);
- №130 Ивано-Франковск – Кременчуг (+2 ч 44 мин);
- №120 Львов – Запорожье (+1 ч 46 мин);
- №232 Львов – Днепр (+1 ч 40 мин);
- №86 Львов – Запорожье (+1 ч 30 мин);
- №42 Львов – Днепр (+1 ч 25 мин);
- №706 Перемышль – Киев (+1 ч 04 мин);
- №753 Харьков – Киев – Львов (+46 мин).
Обстрелы 4 мая
Вечером 4 мая были слышны взрывы над Черкассами и Киевом, работало ПВО. В Запорожье тоже раздались взрывы. В Днепре ракета попала в инфраструктурный объект в центре города, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
Также сообщается, что в Кировоградской области ракета поразила инфраструктурный объект за пределами города Кропивницкий.
В Броварском районе Киевской области силы ПВО сбили ракету оккупантов. Она упала на поле.
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