Уровень радиации после оккупации ЧАЭС аномальный — глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси заявил, что на ЧАЭС аномальный уровень радиации. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Чернобыльской АЭС зафиксировали аномальный уровень радиации после того, как станция больше месяца была под российской оккупацией.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает AFP News Agency.

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После посещения Чернобыльской зоны он заявил, что короткая российская оккупация этого района была "очень, очень опасной".

В МАГАТЭ отчитались о восстановлении прямой связи с ЧАЭС

Во вторник, 19 апреля, восстановлена прямая связь между Чернобыльской АЭС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает CNN.

Российские оккупанты зашли в Чернобыль 24 февраля и пробыли там пять недель. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС.

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Чернобыльская зона в оккупации