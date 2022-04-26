Уровень радиации после оккупации ЧАЭС аномальный — глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси заявил, что на ЧАЭС аномальный уровень радиации. / Фото: Коллаж: Сегодня
На Чернобыльской АЭС зафиксировали аномальный уровень радиации после того, как станция больше месяца была под российской оккупацией.
Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает AFP News Agency.
После посещения Чернобыльской зоны он заявил, что короткая российская оккупация этого района была "очень, очень опасной".
В МАГАТЭ отчитались о восстановлении прямой связи с ЧАЭС
Во вторник, 19 апреля, восстановлена прямая связь между Чернобыльской АЭС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает CNN.
Российские оккупанты зашли в Чернобыль 24 февраля и пробыли там пять недель. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС.
Чернобыльская зона в оккупации
- Ранее сообщалось, что, убегая из Чернобыльской зоны, оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и многие другие предметы. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
- В YouТube появился ролик, что оставили после себя оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.
- После безумных оккупантов остался полный беспорядок: сломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам работники "Энергоатома".
- Кроме того, оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС и уникальную лабораторию.