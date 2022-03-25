Установлено количество жертв бомбардировки драмтеатра Мариуполя – 300 человек

Из-за вражеского обстрела погибли сотни жителей города / Фото: Коллаж: Сегодня

В драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале Мариупольский городской совет.

"В драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что до последнего хочется верить, что всем удалось спастись, но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном

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