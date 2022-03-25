Установлено количество жертв бомбардировки драмтеатра Мариуполя – 300 человек

Из-за вражеского обстрела погибли сотни жителей города / Фото: Коллаж: Сегодня
В драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале Мариупольский городской совет.
"В драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", – говорится в сообщении.
В горсовете добавили, что до последнего хочется верить, что всем удалось спастись, но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном
Ситуация в Мариуполе
- 25 марта экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
- В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме того, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе.
- Кроме того, в Мариуполе оккупанты в громкоговорители объявляют лживую информацию о том, что Запорожье не принимает вынужденных переселенцев и людям якобы нужно ехать в Россию.
- 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.
- Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.
- В Мариуполе от рук российской армии погибла гимнастка Екатерина Дяченко, 2011 года рождения.