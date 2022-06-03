Увеличение лимита на продажу топлива и эвакуация украинцев — эти и другие события 3 июня

Важные события 3 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 3 мая, в Украине одна из АЗС увеличит лимит на продажу топлива. Кроме этого, сегодня "Укрзализныця" продолжит вывозить людей единственным эвакуационным поездом.

Одна из АЗК увеличила лимит на продажу топлива до 40 литров

АЗК "WOG" увеличивает лимиты отпуска топлива для наличных клиентов до 40 л в сутки, но исключительно в бак авто. Новые правила отпуска горючего вступают в действие 3 июня.

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Как сообщили в пресс-службе АЗК, для приобретения горючего за наличные или оплату покупки банковской картой остается обязательным наличие карты PRIDE.⠀

В соответствии с обновленными правилами устанавливаются следующие лимиты:

20 л горючего в сутки — при наличном расчете или оплате банковской картой, при условии наличия номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE.

40 л горючего в сутки — при наличном расчете или оплате банковской картой, при условии наличия приложения PRIDE по QR-коду из этого приложения.

40 л горючего в сутки — при отоваривании горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.

Следует отметить, что заправка одной машины из нескольких карт PRIDE за один визит запрещена.

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Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 л горючего в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, согласно лимиту самой карты.

С 3 июня отпуск горючего разрешен исключительно в бак авто отпуск топлива в канистры возможен только для спецтранспорта по отдельному согласованию.

"Указанные изменения реализуются с целью обеспечения равных условий доступа к топливу всем клиентам, чтобы уменьшить необходимость повторных заправок авто и очередей на АЗС, а также минимизировать попытки спекуляций с горючим", — сообщили в WOG.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 3 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

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Расписание эвакуационных поездов на 3 июня:

16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.

Глава Африканского Союза и Путин будут говорить об угрозе голода

В пятницу, 3 июня, президент Сенегала Маки Салл, также возглавляющий Африканский Союз, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Представитель Африки постарается убедить хозяина Кремля в необходимости разблокировать украинские порты и освободить проход по морю для запасов "зерна и удобрений".

Встреча главы Африканского Союза с Путиным состоится в российском курортном городе Сочи.

В офисе Маки Салла отмечают, что главной темой переговоров будет "освобождение запасов зерна и удобрений" из украинских портов. Их блокировка особенно касается африканских стран, где существует угроза массового голода.

Переговоры планируется также сосредоточить на усилиях Африканского Союза по прекращению войны в Украине.

В сообщении на сайте Кремля заявили, что президент Сенегала Салл и Путин обсудят взаимодействие России с Африканским союзом, "включая расширение политического диалога и экономического и гуманитарного сотрудничества".

Нацбанк повысил учетную ставку до 25% годовых

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 25% годовых с 3 июня 2022 года.

"Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых. Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", — говорится в сообщении.

Нацбанк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточно для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий, что в перспективе создаст предпосылки для перехода к циклу снижения учетной ставки.