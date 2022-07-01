Увеличение прожиточного минимума, решение судьбы украинского борща и другие события 1 июля

Важные события 1 июля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 1 июля, в стране меняется размер прожиточного минимума, а также минимальный размер пенсии по возрасту. Кроме того, сегодня украинский борщ может войти в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

В Украине вырастет прожиточный минимум

В июле украинцев ждет немало новшеств, но есть одно, которое коснется едва ли не каждого гражданина, поскольку влияет на множество видов выплат и пособий.

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Следовательно, с 1 июля в стране меняется размер прожиточного минимума и возрастет он с 1934 до 2027 гривен (учитывается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность). Для других категорий сумма будет такой:

детей в возрасте до 6 лет – 2201 гривна;

детей от 6 до 18 лет – 2744 гривны;

трудоспособных лиц – 2600 гривен;

Размер прожиточного минимума – это не просто показатель, но и толчок к росту всевозможных выплат. В связи с его увеличением с июля вырастет и минимальный размер пенсии по возрасту.

Теперь пенсионные выплаты для лиц, получающих пенсию в минимальном размере, увеличатся до 2027 грн. Максимальная пенсия увеличится на 930 грн., с 19340 до 20270 грн.

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Но и это еще не все, поскольку от прожиточного минимума для детей зависят и алименты на них. С июля минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет составит 1100.50 грн, а для детей от 6 до 18 лет – это 1372,00 грн.

В то же время минимальный рекомендуемый размер алиментов – это прожиточный минимум, который соответствует возрасту ребенка, так что это 2201 грн для детей до 6 лет и 2744 грн для детей от 6 до 18 лет.

Кроме того, от прожиточного минимума зависит помощь в связи с беременностью и родами. Она должна быть в размере 100% среднемесячного дохода женщины, но не менее 25 процентов от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц, т.е. – не менее 650 грн.

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А вот в этой ситуации заплатить придется больше. Речь идет о плате за выдачу лицензии, которая составляет один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, а с 1 июля это 2600 грн.

Если бы не война, то должен вырасти и максимальный размер пособия по безработице, который не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

Однако в связи с введением военного положения максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 150% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января этого года. Поэтому он остается "замороженным" на уровне 9750 грн.

ЮНЕСКО решит судьбу украинского борща

В пятницу, 1 июля, ЮНЕСКО решит судьбу украинского борща. Между Украиной и РФ уже несколько лет продолжаются споры о том, чье это национальное блюдо.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сегодняшнее решение поставит точку в этом вопросе и объявит борщ "нематериальным культурным наследием, нуждающимся в срочной охране".

Она напомнила, что в марте 2021 года Министерство иностранных дел Украины внесло на рассмотрение ЮНЕСКО, подготовленное экспертами номинационное досье относительно украинского элемента "Культура приготовления Украинского Борща".

Номинация была включена в очередь на рассмотрение в 2023 году, но начатая Россией война против Украины по оценкам Организации создала угрозу этому объекту культурного наследия. Поэтому было принято решение рассмотреть украинскую номинацию на включение в другой перечень — Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий срочной охраны.

"Это беспрецедентная практика для ЮНЕСКО, когда номинация, которая включена в очередь Репрезентативного списка, будет рассматриваться в сверхсрочном порядке и будет включена в другой Список Организации", — сообщила Джапарова.

"Укрпочта" меняет тарифы

"Укрпочта" с пятницы, 1 июля, повышает стоимость доставки посылок. Тарифы решили пересмотреть из-за увеличения логистических затрат на доставку.

Так, доставить посылку по Украине станет дороже на 14%, а в пределах области – на 13%. Например, посылка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн вместо 65 грн.

Услуга "Укрпочта Экспресс" подорожает на 14% для пересылки в пределах области и на 16% – в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обходилась в 39 грн, то с 1 июля стоимость будет на уровне 45 грн.

Также на 14% вырастет стоимость услуги "Документы". При этом стоимость международных отправлений не меняется.

Беларусь вводит безвиз для граждан Польши

Беларусь разрешила безвизовый въезд гражданам Польши, который будет действовать с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.

"В целях поддержки добрососедских отношений главой государства было принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши", – говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Беларуси.

Кроме того, отмечается, что пересекать границу можно хоть ежедневно, однако количество пребывания в Беларуси по "безвизу" для граждан Польши не должно превышать 90 дней. ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации от коронавируса белорусы не потребуют. А вот зарегистрироваться в органах власти в 10-дневный срок обязательно.