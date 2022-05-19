"Увидимся!" Замкомандира "Азова" сделал важное заявление с "Азовстали" (видео)

Святослав Паламарь обратился к украинцам с "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что его командование до сих пор находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. При этом эвакуция по спасению военнослужащих продолжается.

Соответствующее обращение Паламаря опубликовал Telegram-канал "Сегодня".

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"Сегодня 85-ый день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, детали которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру, спасибо Украине за поддержку. Увидимся!" – сказал заместитель командира полка "Азов".

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

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