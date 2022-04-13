"Уже давно пора!" В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц – список

В Ивано-Франковске улицы, которые названы в честь российских деятелей, будут носить Украинские названия. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ивано-Франковске решили переименовать несколько десятков улиц, названных в честь культурных, политических и научных деятелей России.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
"Возможно, кто-то скажет, что не время таким вещам... А может, уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или российских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники! Именно поэтому на очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской общине. Вы удивитесь, как много было у нас таких улочек и переулков..." – написал он.
В частности, переименовали:
- Улицу Гаркуши на улицу Михаила Мулыка
- Улицу Добролюбова на улицу Героев Волновахи
- Улицу Достоевского на улицу Героев Чернигова
- Улицу Лермонтова на улицу Героев Мариуполя
- Улицу Менделеева на улицу Героев Попасной
- Улицу Некрасова на улицу Героев Ахтырки
- Улицу Сеченова на улицу Героев Николаева
- Улицу Ушинского на улицу Героев Херсона
- Улицу Чехова на улицу Героев Харькова
- Улицу Герцена на улицу Владимира Малкоша
- Улицу Чайковского на улицу Василия Слипака
- Улицу Докучаева на улицу Евстахия Джанджаласа
- Улицу Короленко на улицу Веры Левицкой
- Улицу Макаренко на улицу Олексы Гирныка
- Улицу Огарева на улицу Мирослава Лущака
- Улицу Руднева на улицу Святослава Пахолкива
- Улицу Пржевальского на улицу Теофила Бедрива
- Улицу Циолковского на улицу Ивана Федика
- Улицу Академика Сахарова на улицу Украинской Победы
- Улицу Данилевского на улицу Степана Бурдина
- Улицу Ковалевской на улицу Пластовую
- Улицу Толстого на улицу Героев Киева
- Улицу Глинки на улицу Александра Тисовского
- Улицу Репина на улицу Николая Арсенича-Березовского
- Переулок Красный на улицу Осипа Назарука
Кроме того, ряд улиц переименуют в селах местной общины. К примеру, в Тисменичанах ул. Гагарина станет улицей Романа Шухевича, ул. Руднева – ул. Степана Бандеры.
В Подпечерах ул. Гагарина переименуют в честь Леонида Каденюка, ул. Волкова – в ул. Заречанскую.
В Радче ул. Мичурина станет ул. Владимира Сосюры, ул. 8-го марта – Ботанической.
В Чукаловке ул. 1 Мая получит новое название в честь Василия Фучка, 8 Марта – Михаила Петраша. В Микитинцах ул. Декабристов переименуют в честь Петра Маланюка.
В Подлужье ул. Пушкина станет ул. Андрея Шептицкого, ул. Мира – ул. Мирной. В Узине улица Колхозная получит новое название – Добровлянская.
Ранее мы сообщали, что из-за российского вторжения в Украину в Киеве хотят избавиться от старых названий станций, напоминающих о России и Беларуси.
Также напомним, украинцы призвали мир сменить адреса посольств РФ на улицу Украины.