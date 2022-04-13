"Уже давно пора!" В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц – список

В Ивано-Франковске улицы, которые названы в честь российских деятелей, будут носить Украинские названия. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковске решили переименовать несколько десятков улиц, названных в честь культурных, политических и научных деятелей России.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

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"Возможно, кто-то скажет, что не время таким вещам... А может, уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или российских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники! Именно поэтому на очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской общине. Вы удивитесь, как много было у нас таких улочек и переулков..." – написал он.

В частности, переименовали:

Улицу Гаркуши на улицу Михаила Мулыка Улицу Добролюбова на улицу Героев Волновахи Улицу Достоевского на улицу Героев Чернигова Улицу Лермонтова на улицу Героев Мариуполя Улицу Менделеева на улицу Героев Попасной Улицу Некрасова на улицу Героев Ахтырки Улицу Сеченова на улицу Героев Николаева Улицу Ушинского на улицу Героев Херсона Улицу Чехова на улицу Героев Харькова Улицу Герцена на улицу Владимира Малкоша Улицу Чайковского на улицу Василия Слипака Улицу Докучаева на улицу Евстахия Джанджаласа Улицу Короленко на улицу Веры Левицкой Улицу Макаренко на улицу Олексы Гирныка Улицу Огарева на улицу Мирослава Лущака Улицу Руднева на улицу Святослава Пахолкива Улицу Пржевальского на улицу Теофила Бедрива Улицу Циолковского на улицу Ивана Федика Улицу Академика Сахарова на улицу Украинской Победы Улицу Данилевского на улицу Степана Бурдина Улицу Ковалевской на улицу Пластовую Улицу Толстого на улицу Героев Киева Улицу Глинки на улицу Александра Тисовского Улицу Репина на улицу Николая Арсенича-Березовского Переулок Красный на улицу Осипа Назарука

Кроме того, ряд улиц переименуют в селах местной общины. К примеру, в Тисменичанах ул. Гагарина станет улицей Романа Шухевича, ул. Руднева – ул. Степана Бандеры.

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В Подпечерах ул. Гагарина переименуют в честь Леонида Каденюка, ул. Волкова – в ул. Заречанскую.

В Радче ул. Мичурина станет ул. Владимира Сосюры, ул. 8-го марта – Ботанической.

В Чукаловке ул. 1 Мая получит новое название в честь Василия Фучка, 8 Марта – Михаила Петраша. В Микитинцах ул. Декабристов переименуют в честь Петра Маланюка.

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В Подлужье ул. Пушкина станет ул. Андрея Шептицкого, ул. Мира – ул. Мирной. В Узине улица Колхозная получит новое название – Добровлянская.

Ранее мы сообщали, что из-за российского вторжения в Украину в Киеве хотят избавиться от старых названий станций, напоминающих о России и Беларуси.

Также напомним, украинцы призвали мир сменить адреса посольств РФ на улицу Украины.