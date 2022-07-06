В Британию прибыли украинские военные: что они там будут делать

В Британии будут обучать украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих на обучение. Об этом сообщил министр обороны Бен Уоллес, передает сайт британского парламента.

"Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военных. Учения будут проходить на военных полигонах северо-восточного, юго-западного и юго-восточного регионов. Учения будут проводить подразделения 11 бригады помощи Силам безопасности.

Уоллес сообщил, что украинские военные пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель".

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Он отметил, что будет информировать парламент о результатах обучения и любых планах по расширению масштаба или объема.

По его словам, некоторые детали учебного процесса военнослужащих из соображений безопасности будут оставаться конфиденциальными.

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