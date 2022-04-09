В Черниговской области люди жалуются на продажу гуманитарки – им ответил глава ОВА

Председатель ОВА Вячеслав Чаус рассказал, как обстоит ситуация в регионе с гуманитарной помощью / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области гуманитарная помощь находится на складах и раздается по целевому назначению, адресно или же только через проверенных волонтеров. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, ему на электронную почту приходило много жалоб, что гуманитарную помощь, которая направлена для населения, продают за деньги.

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"Я очень много комментариев читаю в Facebook по поводу каких-то ее продаж. Дал свою "электронку", получил вчера десятки обращений, несколько из них уже проработали, другие отдали в работу. Но еще раз повторюсь: "гуманитарная", которая поступает на склады Черниговской области, раздается по целевому назначению или проверенным волонтерам, почти 50 дней кормившим город Чернигов и область или мы напрямую развозим через общины. Поэтому какие-либо фейковые информации, что-то продающееся, не буду на это реагировать", – сказал он.

Также Чаус попросил сообщать ему факты продажи гуманитарки с фото/видео, а не беспокоить что якобы кто-то там сказал.

"Если у вас есть факты, что кто-то завез "гуманитарку" и ее продает, пожалуйста, по моему электронному адресу – присылайте фото, видео, будем отрабатывать. Госпродслужба работает и работала ежедневно присылает мне мониторинг цен на основные продукты питания. Работает и Нацполиция. Только факты, а не "где кто-то", потому что это отвлекает от основной работы", – резюмировал он.

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