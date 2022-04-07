В Черниговской области началась ликвидация последствий зверского вторжения оккупантов (видео)

В Черниговской области начали убирать последствия российского вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черниговской области и Чернигове после вторжения российских оккупантов начали ликвидировать последствия военных действий. Об этом написал в Telegram-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Как известно, самые разрушительные бои шли в северных регионах Украины, сейчас там уже начали наводить порядок на дорогах, восстанавливают электро- и водоснабжение. Чернигов разрушен на 70%, сейчас там проводят разминирование территорий.
Ситуация в Чернигове и области
3 апреля Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.
1 апреля войска РФ начали выходить из Черниговской области, но все еще возможны авиационные удары.
31 марта были освобождены села Слобода и Лукашовка.
Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что в Чернигов и близлежащие населенные пункты пока запрещено возвращаться. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями в городе.
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что российские оккупанты убили не менее 350 жителей города, и эта цифра еще не окончательная.