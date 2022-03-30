Россия нашпиговала Черное море минами из крымских арсеналов – спикер Одесской ОВА

В Черном море дрейфуют мины из Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"

Мины, которые в настоящее время дрейфуют в Черном море, из временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Мины, одну из которых уже уничтожили турки в Босфоре, а также румыны у своих берегов, являются российскими. Это подтверждает соответствующая маркировка. Эти мины были захвачены в 2014 году в Севастополе, потому россияне этим и пользуются. Разбросали и пытаются обвинить Украину", — сказал он.

Эту информацию также подтвердили в МИД Украины. Министерство иностранных дел сообщило, что для минирования Черного моря российские оккупанты использовали мины, которые были захвачены в 2014 году в Крыму.

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