В Донецкой области оккупанты убили 5 гражданских

Оккупанты обстреляли Донецкую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты в течение дня 24 апреля продолжали обстреливать населенные пункты Украины. В Донецкой области от действий врага погибли 5 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В результате обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области — 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке.

Кроме того, 5 гражданских были ранены. В Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, получившие ранения в Луганской области.

Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области

В Павлоградской районе Днепропетровской области российские оккупанты нанесли ракетные удары по железной дороге. В результате этого погиб мужчина.

"У нас три ночных "прилета" – в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 построек. Под завалами три легковых авто и один грузовик", – сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Также взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не задело.

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