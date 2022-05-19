В Энергодаре бывший депутат ОПЗЖ – коллаборант поджег отель из-за проблем с физикой

Экс-депутат от ОПЗЖ и его назначенный заместитель не справились с напряжением в гостиничном комплексе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре произошел пожар в оккупированном российскими войсками гостиничном комплексе "Сосновый бор".

Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Что произошло

"Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Энергодар в ходе выезда 18.05.2022 ликвидирован пожар в оккупированном орками гостиничном комплексе "Сосновый бор", – написал он.

Как стало известно, бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его назначенный заместитель из Макеевки в ходе превращения гостиничного комплекса в свою резиденцию не справились с напряжением. В одном из помещений произошел пожар.

"Неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к трагическим случаям, несовместимым с жизнью. Особенно это актуально во время войны", – заявил Орлов.

Напомним, в РФ 17 мая произошло возгорание на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол". Это случилось во время работ на Кронштадтском морском заводе. По предварительной информации, пострадавших нет.

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